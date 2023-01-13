Более двух часов воронежские спасатели тушили пожар на крыше Новохоперского техникума

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области
Фото: Предоставлено "КП"
Крупный пожар вспыхнул ночью в Новохоперске на крыше трехэтажного здания. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.
Сообщении о загорании поступило в дежурную часть в 23:01 12 января. Горело здание на улице Ленина, 42. По этому адресу находится Новохоперский аграрно-экономический техникум.
Тушили огонь 28 спасателей, девять пожарных расчетов. С огнем удалось справиться спустя почти 2,5 часа. Он был ликвидирован в 1.20.
По счастью, в здании никто не пострадал. В итоге оказалась повреждена крыша на площади 200 кв. м. Причины пожара устанавливаются.