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НовостиПроисшествия12 января 2023 14:15

Под Воронежем в столкновении школьного автобуса и «Газели» пострадал один человек

ДТП произошло в Новоусманском районе
Алексей СЕРГУНИН
На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 12 января, примерно в 14:35 в селе Рождественская Хава у дома №1 по улице Дзержинского 67-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, пытаясь повернуть, столкнулся со встречным автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель ГАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, из-за резкого старта маршрутки пострадала 4-летняя жительница Воронежа.