В Воронеже сисадмин перевел мошенникам 130 тысяч рублей

Собеседник сообщил, что кто-то пытается изменить номер телефона, подключенный к банковской карте потерпевшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 11 января, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу с сообщением о хищении денежных средств обратился 22-летней местный житель, занимающий должность системного администратора. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший сообщил, что 10 января ему поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником Центробанка. Собеседник сообщил, что кто-то пытается изменить номер телефона, подключенный к банковской карте потерпевшего. Кроме того, молодому человеку сообщили, что была попытка снятия его сбережений с банковского счета, а также на его имя в настоящее время оформляется кредит. Для предотвращения незаконных действий необходимо было дальше сотрудничать с правоохранителями, поскольку со слов злоумышленников, именно сотрудника банка подозревают в преступных намерениях.

Далее доверчивый сисадмин общался со «лжебезопасником», для конфиденциальности разговора он даже приобрел наушники. Парень был уверен, что выполняя указанные действия, участвует в секретной операции по разоблачению недобросовестных сотрудников финансовых учреждений. Системный администратор пошел в банк, где получил на руки кредитные деньги. Он их по указанию злоумышленников положил на кредитный счет, якобы полностью его погасив. По наставлению мошенников, мужчина обратился в другой банк, но в учреждении ему отказали в получении кредита. Таким образом, специалист в компьютерной сфере перевел на счет мошенников 130 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано восемь мошенничеств и четыре хищения денежных средств, совершенных с банковских карт. Общий ущерб составил более 3,7 миллионов рублей.

Стражи порядка напоминают, что жертвами мошенников становятся люди разных возрастов и профессий. Сценарии разговоров могут быть самыми разными, но цель всегда одна – заставить жертву сообщить конфиденциальные данные или своими руками перевести деньги преступникам. Важно проявлять бдительность в общении с неизвестными людьми и при появлении любых сомнений нужно немедленно прекращать общение.