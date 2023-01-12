В Воронежской области пенсионерка ограбила работодателя почти на 300 тысяч рублей

В соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела МВД России по Нововоронежу с сообщением о выявленной в результате ревизии недостаче денег обратилась местная предпринимательница, владеющая табачным павильоном. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нововоронежу задержали 63-летнюю местную жительницу, являющуюся администратором торговой точки.

Выяснилось, что подозреваемая на протяжении восьми месяцев прошлого года присваивала деньги из кассы, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма ущерба превысила 275 тысяч рублей. В соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.