В Воронеже 14 января снова перекроют площадь Ленина

Дед Мороз из Великого Устюга доставит много радости детишкам, а вот водителям добавит забот. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В субботу, 14 января, вновь перекроют площадь Ленина, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Решение связано с приездом Деда Мороза из Великого Устюга и детским праздником, который устроит этот добрый волшебник. Напомним, после новогодних праздников проход на площадь Ленина сделали свободным 9 января.

Дед Мороз 13 января поздравит ребятишек с Новым годом во Дворце принцессы Ольденбургской в Рамони. А 14 января он будет главным действующим лицом праздника на площади Ленина, который начнется в 11.00. Организаторы обещают подвижные игры, танцы и загадки от Деда Мороза и его помощников, а также показ новой постановки ВАУ театра, созданного по инициативе Платоновского фестиваля искусств. Артисты сыграют спектакль о введении Петром Первым традиции праздновать наступление Нового года 1 января.

Пропускать посетителей с 10.00 до окончания будут через рамки металлодетектора с досмотром сотрудниками ЧОПа. Входная группа из 10 рамок будет располагаться напротив главного входа в правительство Воронежской области.

Организаторы напоминают, что приносить с собой на площадь Ленина определенные предметы и вещества запрещается. Какие конкретно, можно узнать здесь.

Кроме того, с 7.00 до 21.00 пятницы, 13 января, будет запрещена остановка и парковка автотранспорта на участке улицы Карла Маркса (в районе дома № 1 по улице Кардашова).

Также с 18.00 пятницы, 13 января, до 13.00 субботы, 14 января, будет запрещена парковка в районе площади Ленина (от Плехановской до Платонова (у театра оперы и балета), от Платонова до Плехановской (у библиотеки имени Никитина) и на Театральном проезде.

На время перекрытия изменится движение проходящих через площадь Ленина автобусов. Как они будут ездить, смотрите здесь.

С 10.00 до 13.00 субботы, 14 января, отключат контактную сеть и приостановят движение троллейбусов № 7 и № 99.