В Воронеже на Старый Новый год резко потеплеет

Воронежцев в ближайшие дни ждет потепление и небольшой снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики прогнозируют резкое потеплении днем в пятницу, 13 января. Дневная температура поднимется до -4 градусов. В субботу, 14 января, станет еще чуть-чуть теплее – в районе -3. А в понедельник, 16 января, днем столбик термометра достигнет -1 градуса.

- Изменение погоды связано с приходом на смену антициклону, принесшему холод с Арктики, циклонов с юга. В связи с этим солнце в ближайшие дни не будет выходить из-за туч. Зато возможен небольшой снег, которого пока еще этой зимой выпало немного, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

Ранее синоптики сообщали, что, по предварительным прогнозам, в Крещенскую ночь, 19 января, ожидают легкий мороз.