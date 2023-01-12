В Воронеже из-за коммунальной аварии перекрыли часть дороги в районе Остужевского кольца

Специалисты пока ищут место повреждения коллектора. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «РВК-Воронеж» рассказали о ходе ремонтных работ в месте прорыва канализации в районе Остужевского кольца. Напомним, зловонные воды прорвались наружу в среду, 11 января, около 20.30. Специалисты определили, что снизилась пропускная способность железобетонного коллектора диаметром 800 миллиметров.

Несмотря на то, что работы вели еще с ночи 11 января, место повреждения до сих пор не обнаружили. Для откачки канализационных стоков установили новый более мощный аппарат. Сейчас на месте ЧП работают три ремонтные бригады «РВК-Воронеж», четыре машины техпомощи, гидромолот, экскаватор, самосвал и кран-манипулятор.

Работы осложняются тем, что приходится разбирать асфальт толщиной до 60 сантиметров. Предположительно, авария случилась на участке коллектора прямо под дорогой. Некоторые работы приходится делать вручную. Пришлось перекрыть часть дороги. Пока к образованию пробок это не привело.