Воронежцев приглашают посчитать водоплавающих птиц

Фото управления экологии Воронежа
Фото: Предоставлено
В ближайшие выходные, 14 и 15 января, пройдет ежегодная всероссийская акция Союза охраны птиц России «Серая шейка». Ее цель – подсчет зимующих водоплавающих.
Принять участие в сборе данных приглашают и воронежцев. Для участия надо:
- Вооружиться блокнотом и фотоаппаратом;
- Посетить известные вам незамерзающие или частично покрытые льдом водоёмы;
- Сфотографировать и посчитать всех водоплавающих и околоводных птиц, которые вам встретились (по возможности отдельно самок и самцов);
- Оформить результаты наблюдений и выстать их вместе с фотографиями региональному куратору.
Итоговые материалы должны содержать следующие данные:
— Дата, время и место наблюдений;
— Название водоёма или группы водоёмов;
— Маршрут: начальный пункт — конечный пункт;
— Погода в день учёта и её основные изменения;
— Площадь водоёма или длина и ширина участка реки;
— Ледовая обстановка;
— Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;
— Поведение птиц, их отношение к человеку;
— ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон;
— Дополнительная информация (если есть).
Вы можете посоревноваться в нескольких конкурсных номинациях: разместите фотографии с самым большим количеством уток, оригинальный кадр или «утиное селфи» в официальной группе мероприятия. Победители получат призы и грамоты, а каждый участник наблюдений – электронный сертификат.
Результаты наблюдение высылайте на электронную почту: morkovka182@gmail.com
Кстати, в Центральном парке Воронежа на зимовку остались почти 300 уток.