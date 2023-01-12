Воронежцев приглашают посчитать водоплавающих птиц

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

В ближайшие выходные, 14 и 15 января, пройдет ежегодная всероссийская акция Союза охраны птиц России «Серая шейка». Ее цель – подсчет зимующих водоплавающих.

Принять участие в сборе данных приглашают и воронежцев. Для участия надо:

- Вооружиться блокнотом и фотоаппаратом;

- Посетить известные вам незамерзающие или частично покрытые льдом водоёмы;

- Сфотографировать и посчитать всех водоплавающих и околоводных птиц, которые вам встретились (по возможности отдельно самок и самцов);

- Оформить результаты наблюдений и выстать их вместе с фотографиями региональному куратору.

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:

— Дата, время и место наблюдений;

— Название водоёма или группы водоёмов;

— Маршрут: начальный пункт — конечный пункт;

— Погода в день учёта и её основные изменения;

— Площадь водоёма или длина и ширина участка реки;

— Ледовая обстановка;

— Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;

— Поведение птиц, их отношение к человеку;

— ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон;

— Дополнительная информация (если есть).

Вы можете посоревноваться в нескольких конкурсных номинациях: разместите фотографии с самым большим количеством уток, оригинальный кадр или «утиное селфи» в официальной группе мероприятия. Победители получат призы и грамоты, а каждый участник наблюдений – электронный сертификат.

Результаты наблюдение высылайте на электронную почту: morkovka182@gmail.com

Кстати, в Центральном парке Воронежа на зимовку остались почти 300 уток.