Воронежец угнал машину, которую хозяин оставил прогреваться

33-летний воронежец сообщил в полицию об угоне его автомобиля «Форд Фокус». Мужчина решил ночью поехать по своим делам, завел машину, чтобы прогреть двигатель и ушел домой. Когда хозяин вернулся, то не обнаружил своего авто на месте. Причиненный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Оперативники приступили к поискам машины и вскоре обнаружили ее на одной из улиц Коминтерновского района. Сняв с багажника отпечатки пальцев, полицейские выяснили, что они совпадают с отпечатками пальцев ранее судимого воронежца. Мужчину тут же задержали на квартире его знакомой. Он рассказал полицейским, что заметил заведенную машину без владельца и решил прокатить свою знакомую. Во время движения ему приходилось толкать транспортное средство из-за глохнувшего двигателя. Тогда злоумышленник припарковал автомобиль на улице Правды и скрылся.

Похищенный автомобиль вернули хозяину, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.