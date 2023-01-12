В Воронеже восстановят переход между остановками «Застава» и «Кольцовская»

Переход надеются сделать более безопасным, чем семь лет назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии сообщили о том, что в 2023 году восстановят пешеходный переход между остановками «Застава» и «Кольцовская». Его ликвидировали в 2015 году по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения, в которую входят чиновники, представители ГИБДД и депутаты. Тогда решение приняли, потому что в этом месте каждый год происходило около сотни аварий. К тому же рядом располагается школа № 35, что при шестиполосной дороге создает большую опасность для учеников.

- При этом новый переход не будет полностью дублировать старый. В частности, его оборудуют не на прежнем месте, а ближе к остановке «Застава» - подальше от школы № 35. А самое главное – на нем установят светофоры, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.