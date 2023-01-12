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НовостиОбщество12 января 2023 9:38

В Воронеже восстановят переход между остановками «Застава» и «Кольцовская»

Его ликвидировали в 2015 году под предлогом большого количества ДТП, случавшихся на нем
Юрий КОЗЛОВ
Переход надеются сделать более безопасным, чем семь лет назад.

Переход надеются сделать более безопасным, чем семь лет назад.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии сообщили о том, что в 2023 году восстановят пешеходный переход между остановками «Застава» и «Кольцовская». Его ликвидировали в 2015 году по решению городской комиссии по безопасности дорожного движения, в которую входят чиновники, представители ГИБДД и депутаты. Тогда решение приняли, потому что в этом месте каждый год происходило около сотни аварий. К тому же рядом располагается школа № 35, что при шестиполосной дороге создает большую опасность для учеников.

- При этом новый переход не будет полностью дублировать старый. В частности, его оборудуют не на прежнем месте, а ближе к остановке «Застава» - подальше от школы № 35. А самое главное – на нем установят светофоры, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.