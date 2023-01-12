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НовостиОбщество12 января 2023 9:09

Четверо воронежских судей подали в отставку с начала 2023 года

Их заявления рассмотрят на ближайшем заседании ККС
Алексей СЕРГУНИН

18 января квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит сразу четыре письменных заявления об отставке. Об этом информирует официальный сайт ККС.

С 1 февраля свои полномочия намерен прекратить член Богучарского райсуда Василий Козлов. С 1 марта – судья Коминтерновского райсуда Воронежа Галина Маркина. С 4 апреля – судья Рамонского райсуда Геннадий Корыпаев. И с 1 мая – судья воронежского Центрального райсуда Игорь Петин.

Кроме того, глава облсуда Василий Тарасов предлагает возложить полномочия председателя Борисоглебского горсуда на Светлану Хабибулину, которая трудится на текущей должности с 4 января 2023 года.