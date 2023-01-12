Четверо воронежских судей подали в отставку с начала 2023 года

18 января квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит сразу четыре письменных заявления об отставке. Об этом информирует официальный сайт ККС.

С 1 февраля свои полномочия намерен прекратить член Богучарского райсуда Василий Козлов. С 1 марта – судья Коминтерновского райсуда Воронежа Галина Маркина. С 4 апреля – судья Рамонского райсуда Геннадий Корыпаев. И с 1 мая – судья воронежского Центрального райсуда Игорь Петин.

Кроме того, глава облсуда Василий Тарасов предлагает возложить полномочия председателя Борисоглебского горсуда на Светлану Хабибулину, которая трудится на текущей должности с 4 января 2023 года.