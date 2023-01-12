Житель Воронежской области похитил металлического снеговика

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Необычное ограбление произошло в селе 1-е Малые Алабухи Грибановского района. Администрация местного сельхозпредриятия украсила проходную предприятия к Новому году снеговиком, изготовленным из арматуры в сочетании с мишурой и гирляндой. Конструкция радовала работников вплоть до 9 января, когда к проходной подъехал 27-летний местный житель на ВАЗ-2121. Он погрузил в машину металлоконструкцию и попытался скрыться.

Свидетелем похищения снеговика стала вахтер предприятия, которая попыталась остановить вора. Однако тот покинул месть преступления, а через полкилометра, опасаясь наказания, выбросил снеговика в лесопосадку и уехал.

По вызову вахтера на место прибыли полицейские. Они установили автомобиль и задержали его владельца. Проверка по базам данных показала, что в 2020 году этот водитель попался на повторном пьяном вождении, за что был осужден. Грибановский районный суд лишил его права управления транспортными средствами на 2,5 года.

В полиции задержанный дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.