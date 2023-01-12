Воронежский «Буран» прервал серию из 17 поражений подряд выездной победой над «Ростовом»

"Ураганные" радуются второму голу, оказавшемуся победным. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Игра в Ростове с одноименным клубом позволила «Бурана» переломить ужасающую серию из 17 поражений подряд. «Ураганные» открыли счет уже на первой минуте. С броском Никиты Устиненко бывший вратарь воронежцев Андрей Литвинов справился, а вот с добиванием Павла Макаренко нет – 0:1. На третьей минуте Дмитрий Огурцов с близкого расстояния отправил в ворота «Ростова» вторую шайбу – 0:2.

На второй период «Ростов» выходил уже с новым вратарем – Никитой Масленниковым. Однако и он недолго оставался «сухим». На 32 минуте он не справился с броском Дмитрия Соловьева. Надежду хозяевам подарил гол Дмитрия Носкова. На 39 минуте он поразил дальний угол ворот Егора Вельмакина – 1:3.

Однако в третьем периоде все вопросы об исходе матча снял Максим Казаков. На 46 минуте никто не помешал ему как следует прицелиться и точно бросить – 1:4. Счет после этого не изменился. Весомый вклад в победу внес 19-летний вратарь «Бурана» Егор Вельмакин. Он справился с 37 из 38 бросками хозяев.

— Хорошая, классная игра была, немножко только смазанная удалениями, - подвел итог матча Дмитрий Крамаренко, главный тренер «Бурана». - В целом выдерживали план на игру, ребята молодцы, старались. Порадовало, что мы привнесли кое-какие изменения, и хоккеисты среагировали. Могли еще лучше сыграть, если бы не удаления. Из-за них чуть отдали инициативу соперникам. Большое, огромное спасибо болельщикам, их с долгожданной победой в Новом году. Мы не были равнодушны ни в одной игре, в любой заслуживали победы, может, даже не меньше, чем сегодня. Делали там по 45 бросков. Сегодня нас наконец-то не будут утешать. Будем гусарами (улыбается). Понятно, что сейчас кто-то будет смеяться над нами или надо мной, как это делают в комментариях – ну, пусть смеются, ладно. Я очень рад за ребят.

- Егору Вельмакину 19 лет, он во второй игре в сезоне творил чудеса?

— Ошибаетесь, у него первая игра в сезоне, он только на буллиты выходил. Ребята все чудеса творили, они пластались. Вы сказали, 19? У нас два мальчика 2004 года. Понятно, что они не из МХЛ-А, не из топовых команд, но они молодцы, стараются. Так у нас случилось, такая у нас судьба в этом сезоне. Кому-то выпал шанс. Им жизнь его дала. Все от них зависит, насколько они готовы выгрызать этот шанс, мужать. Потому что потом его может и не быть.

Главный тренер ХК «Ростов»: Григорий Пантелеев был краток:

— Команду соперника с победой. Нас унизили сегодня. Во всех отношениях. Возьму всю ответственность на себя, потому что так не должно быть. Значит, что-то мы делаем не так.

«Буран» набрал 20 очков. После 38 игр он прочно занимает предпоследнее 25 место в таблице ВХЛ. До 24-го, занимаемого столичной «Звездой», семь очков. До последнего, 26-го, где давно уже находится ангарский «Ермак», - пять.

Следующий матч «Буран» проведет в Воронеже. 17 января «ураганные» сразятся с казанским «Барсом», занимающим 21 место. В активе команды из столицы Татарстана после 40 игр 37 очков – почти вдвое больше, чем у «Бурана». Игра начнется в 19.00.