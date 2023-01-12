Коронавирус в Воронежской области на утро 12 января: 34 человека заболели, никто не умер

Число новых больных невелико, но по-прежнему почти половина из них переносит коронавирус тяжело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро четверга, 12 января, заболели 34 жителя Воронежской области, 16 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 11 января заразились 26 человек, 12 из них были госпитализированы. Как мы видим, тенденция, когда почти половина заболеваний тяжелая, сохраняется. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 471 068 жителей Воронежской области.

За сутки никто не умер. Напомним, на утро 11 января санитарные врачи сообщили об одной смерти от осложнений коронавируса. Число жертв этой опасной болезни в Воронежской области осталось прежним – 8 602.

Еще 46 человек выздоровели. На утро 11 января победивших коронавирус было меньше – 41. Всего за время пандемии закрыли больничный 462 005 жителей Воронежской области.