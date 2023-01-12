Самое большое село Воронежской области готовится к 425-летию

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В этом году Новая Усмань Воронежской области отметит свое 425-летие. На днях в администрации района прошло первое совещание комитета по подготовке к празднованию юбилея.

Организаторы обещают, что торжества и различные мероприятия праздничной программы рассчитаны на весь год. Это выставки, концерты, спортивные соревнования и другие более масштабные события, в зависимости от общественно-политической и экономической ситуации.

Кульминацией юбилейной программы станет празднование Дня Новой Усмани в сентябре, куда приглашают всех желающих.