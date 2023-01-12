Из-за резкого старта маршрутки пострадала 4-летняя жительница Воронежа

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Полицейские проводят проверку по факту инцидента, который произошел около половины седьмого вечера 11 января в салоне маршрутки в микрорайоне Придонской. По данным ГУ МВД, 42-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ», который следовал по маршруту №8, у дома № 48 «И» по ул. Северцова слишком резко тронулся с места. Из-за такого маневра в салоне упала и сильно ударилась 4-летняя девочка, ехавшая со своей мамой. В момент ЧП они находились в середине салона.

На место аварии вызвали скорую помощь. Врачи доставили ребенка в больницу. Там малышке оказали первую помощь и отправили лечиться домой.