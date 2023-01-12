Под Воронежем в столкновении с деревом пострадала водитель ВАЗа

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Семилукском районе Воронежской области попала в ДТП 55-летняя жительница Воронежа. 11 января около 09.30 женщина ехала по дороге в сторону поселка Стрелица на автомобиле ВАЗ-210540 и не учла дорожные и метеорологические условия, в том числе видимость в направлении движения. Машина потеряла управление на скользкой дороге, съехала на обочину, а затем налетела на дерево.

В результате столкновения машина получила сильные механические повреждения, а водитель попала в больницу с различными травмами.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.