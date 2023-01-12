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НовостиПроисшествия12 января 2023 7:26

Под Воронежем в столкновении с деревом пострадала водитель ВАЗа

Женищина попала в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Семилукском районе Воронежской области попала в ДТП 55-летняя жительница Воронежа. 11 января около 09.30 женщина ехала по дороге в сторону поселка Стрелица на автомобиле ВАЗ-210540 и не учла дорожные и метеорологические условия, в том числе видимость в направлении движения. Машина потеряла управление на скользкой дороге, съехала на обочину, а затем налетела на дерево.

В результате столкновения машина получила сильные механические повреждения, а водитель попала в больницу с различными травмами.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.