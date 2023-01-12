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НовостиПроисшествия12 января 2023 6:10

В Воронеже утром вспыхнули четыре машины на парковке

ЧП произошло у дома на Московском проспекте
Ирина КАЗАНИНА

Ранним утром в четверг, 12 января, на парковке у дома №90 к.1 по Московскому проспекту загорелись четыре машины. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, огонь полностью уничтожил «ВАЗ-2114» и повредил соседние автомобили. У «Mitsubishi Outlander» пострадали моторный отек и салон, в автомобиле «Renault Duster» сгорели фара и бампер и у «LADA Priora» - фара и лобовое стекло. По данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Пожар ликвидирован в 05.47 с привлечением 8 сотрудников МЧС и двух единиц техники.

Причины возгорания выясняют эксперты.