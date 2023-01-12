В Центральном парке Воронежа остались зимовать почти 300 уток

Фото из группы городского управления экологии в соцсети "ВК" Фото: Предоставлено

Экологи городского управления подсчитали, что на озере в Центральном парке Воронежа остались зимовать около 300 уток крякв. Большинство этих птиц улетает на зиму на юг, но часть остается до тех пор, пока в местах их обитания достаточно пищи, а водоемы остаются свободными ото льда. Озеро в парке «Динамо» прекрасно подходит для зимовки уток: оно не замерзает из-за родников, кроме того, в нем достаточно пищи. Птиц дополнительно подкармливают и сотрудники парка.

Кроме уток, по данным экологов, в парке обитают синица, поползень, пестрый дятел, черный дятел, занесенный в Красную книгу Воронежской области, пеночка-теньковка, сойка и голубь.

Кстати, 14-15 января в преддверии Дня зимующих птиц Союз охраны птиц России объявил Всероссийскую акцию «Серая шейка» по зимнему учету водоплавающих и околоводных птиц.