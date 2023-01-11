Воронежский режиссер представит землякам свой новый фильм

кадр из фильма

Воронежцы на четыре дня раньше увидят премьеру нового фильма Виталия Суслина. В официальном прокате картина «Верблюжья дуга» стартует 19 января, землякам воронежский режиссер покажет новинку 15 января. В кинотеатре «Спартак» вместе с показом пройдет творческая встреча с создателями фильма.

«Верблюжья дуга» - шестой полнометражный фильм нововоронежца Виталия Суслина. Она о том, что нельзя потерять ребенка внутри себя. В провинциальном городке Сапожник чинит обувь и пишет мемуары о далеком детстве, желая оставить их на память сыну. В канун Нового года он узнает о волшебном море и хочет увидеть это удивительное место, но путевка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие. Но он находит решение, обещающее осуществить его мечту…

Фильм высоко оценен критиками и зрителями 44-го Московского международного кинофестиваля.

Режиссер-самородок Виталий Суслин (он окончил лечебный факультет Воронежской медицинской академии имени Бурденко, а в 2012 году - режиссерский факультет ВГИК имени Герасимова) снимает свои картины в родных краях и с воронежскими артистами. В его фильмографии фильмы «Голова. Два уха», «Седьмой пробег по контуру Земного шара», «Дефиле», «Папье-Маше», «Рапана». Самобытное кино Суслина неоднократно получало награды на международных кинофестивалях.

15 января в 19.00 Виталий Суслин расскажет о фильме «Верблюжья дуга» вместе с воронежскими артистами Михаилом Мальцевым и Еленой Гладышевой, снявшимися в картине, и продюсером Ларисой Олейник.