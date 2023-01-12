В школах Воронежа проходят патриотические мероприятия

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

С началом третьей четверти и нового года в школах Ленинского района закипела и общественная работа.

Например, учащиеся 13-й школы активно участвуют во Всероссийском конкурсе «СУПЕРкоманда-2022» на лучший школьный волонтерский отряд патриотического направления, посвященный Году педагога и наставника.

Старшеклассники сами разработали алгоритм квеста под названием «Всё для фронта! Всё для Победы!», участниками которого стали учащиеся средних классов. Ребята с интересом в формате историко-ассоциативной практики узнавали о вкладе советского народа в дело Великой Победы. Используя полученные ранее знания, собирали настоящую сумку санинструктора, вспоминали песни военных лет, обсуждали подробности открытий выдающихся ученых-физиков и их практическое применение на фронте.

- Наше участие в конкурсе состоялось в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Конкурс позволит выявить лучший школьный волонтерский отряд патриотического направления. Путем проведения подобных исторических квестов мы способствуем сохранению у подрастающего поколения исторической памяти, культурного наследия и сопричастности к великим историческим событиям своей страны, - говорит советник директора школы № 13 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Татьяна Рыжкова.

Результаты своего участия в конкурсах и других мероприятиях школьники размещают на страницах своих сообществ в социальных сетях.