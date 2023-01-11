Исполняющего обязанности главы воронежских Семилук задержали пьяным за рулем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Исполняющий обязанности главы Семилук Илья Трепалин был остановлен пьяным за рулем своего автомобиля. Об этом «Комсомольской правде» рассказал собственный источник 11 января.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону пояснили, что в райцентре был остановлен автомобиль «Опель Астра». Мужчина, который находился за рулем, оказался нетрезв. Запах алкоголя почувствовал сотрудник полиции. Состояние опьянения подтвердилось в ходе медосвидетельствования.

Административные материалы, составленные инспекторами ДПС в данный момент переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, Илья Трепалин занял пост и. о. мэра Семилук в конце прошлой весны.