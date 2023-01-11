Под Воронежем в лесничестве нашли несанкционированные свалки

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории пяти лесных кварталов Новоусманского лесничества выявили несанкционированные свалки. Неизвестные выбрасывали туда отходы производства и потребления. Это стало известно после проверки воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве 11 января, в адрес руководителя управления лесного хозяйства региона было внесено представление. Вместе с тем, должных мер, направленных на устранение нарушений, принято не было.

Тогда прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на управление по ликвидации свалок. Центральный райсуда требования удовлетворил в полном объеме.