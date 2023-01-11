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НовостиОбщество11 января 2023 14:30

Под Воронежем в лесничестве нашли несанкционированные свалки

Их убрать обязали региональный профильный департамент
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории пяти лесных кварталов Новоусманского лесничества выявили несанкционированные свалки. Неизвестные выбрасывали туда отходы производства и потребления. Это стало известно после проверки воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве 11 января, в адрес руководителя управления лесного хозяйства региона было внесено представление. Вместе с тем, должных мер, направленных на устранение нарушений, принято не было.

Тогда прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на управление по ликвидации свалок. Центральный райсуда требования удовлетворил в полном объеме.