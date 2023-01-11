Воронежцам напомнили перечень подвалов, где они могут укрыться в случае ЧП

В мэрии Воронежа напомнили горожанам список укрытий в многоэтажках. Они опубликовали адреса, чтобы их, прежде всего знали те жильцы, у кого нет подходящих подвалов. Ознакомиться с ними можно здесь.

Также в мэрии напомнили, что управы районов ежедневно ведут мониторинг работы управляющих организаций, которые приводят подвалы домов в надлежащий вид. К слову, подвалы, техподполья, подземные паркинги многоквартирных домов (МКД) не являются убежищами, но в случае опасности их можно использовать как временное укрытие.

Также они должны быть закрыты на замок. Один комплект ключей хранится в объединенной диспетчерской службе или УК. Второй - у жителей близлежащей к входу в подвал квартиры.

- На данный момент нет никаких оснований для того, чтобы воронежцам нужно было использовать укрытия или убежища. При этом жильцов попросили наблюдать затем, как управляющие организации приводят подвалы в порядок, а также за наличием объявления о ключах от укрытий на специальных стендах. При выявленных нарушениях стоит обратиться в приемную ГЖИ.