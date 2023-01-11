У воронежца, накопившего задолженность 190 тыс руб по штрафам, арестовали машину

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В Воронеже госавтоинспекторы вместе с судебными приставами во время рейда поймали очередного злостного неплательщика штрафов. Автомобиль Лада-21144 остановили на Ленинском проспекте, 95б.

При проверке по информационным базам ГИБДД установили, что 42-летний водитель допустил 160 нарушений ПДД и своевременно не оплатил штрафы. Общая сумма задолженности составила 190 тысяч рублей. В итоге транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Теперь водителю придется погасить имеющуюся задолженность и к тому же заплатить штраф, чтобы вернуть свой автомобиль.