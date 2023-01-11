Бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев обжаловал реальный срок

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В Ленинский районный суд поступила кассационная жалоба на приговор бывшему депутату гордумы Воронежа Сергею Кудрявцеву, который осужден на четыре года колонии за мошенничество с землей возле ДК имени Кирова. Документ был подан 9 января.

Напомним, Сергею Кудрявцеву Ленинский районный суд вынес приговор в 2022 году. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (4 года условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 1 млн рублей). Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляционное представление в Воронежский областной суд. 11 ноября тот изменил приговор с условного срока на реальный (4 года колонии общего режима).

По-видимому, Сергей Кудрявцев не согласился с апелляционным определением облсуда и его устраивает условный срок, потому и обжаловал приговор.

- Кассационная жалоба поступила 9 января. Сейчас с ней знакомятся все участники процесса и только после этого мы сможем ее направить в Первый кассационный суд общей юрисдикции, - пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Ранее сообщалось, что в 2017 году депутат Кудрявцев, являясь одним из учредителей и руководителей ООО «Альянс ВК», похитил землю под ДК им. Кирова, зная, что во дворце имеется нежилое помещение (бомбоубежище), находящееся в федеральной собственности, в связи с чем участок под ним не подлежит отчуждению. Он предоставил в ДИЗО области заявление о предоставлении участка в собственность за плату без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Руководство департамента заключило договор купли-продажи за 783 тысячи рублей - при кадастровой 31 млн рублей. Воронежское управление Росреестра зарегистрировано право собственности. Позднее территориальное управление Росимущества вернуло право собственности на землю через суд – он признал договор купли-продажи недействительным.