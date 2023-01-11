19-летний житель Воронежской области получил три года колонии за украденные 12 пачек вермишели

Лискинский райсуд отправил в колонию общего режима 19-летнего разбойника за грабеж.

В июле 2022 года проходя ночью по селу Троицкое подшофе, парень постучал в незнакомый дом с просьбой попить. Пока хозяин ходил за водой, гость похитил со стола ножи и пакет с продуктами, в котором находилось 12 пачек вермишели и две банки консервов, и ушел. Но через час молодчик вернулся с пневматическим пистолетом и, угрожая хозяину оружием, потребовал от него 1000 рублей. Владельцу дома удалось оттолкнуть разбойника и закрыть дверь, после чего он вызвал полицию. Правоохранители задержали фигуранта.

Выяснилось, что парень уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу. У задержанного изъяли похищенное и вернули владельцу. Рецидивист получил на суде три года и два месяца исправительной колонии общего режима.