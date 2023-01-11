Воронежцев пригласили на Святки

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Литературный музей приглашает воронежцев на Святки. Так называется период от Рождества до Крещения.

С 11 по 18 января в доме-музее Никитина будет проводиться интерактивная программа «Русские святки». Воронежцев познакомят с русскими традициями, расскажут, почему святочный период делился на две части: «святые вечера» и «страшные вечера». Гости «проживут» каждый день святочной недели: научатся колядовать, услышат рассказы о девичьих гаданиях, ряженых и старинных вертепах.

12 января в 18.00 в концертном зале музыкального колледжа имени Ростроповичей в рамках Рождественского фестиваля «Щедрый вечер» пройдет представление отделения хорового народного пения. В концерте примут участие народный хор, ансамбли и солисты, а также инструментальный дуэт Захара Быкова и Марии Сытенко. В программе- русские народные песни, традиционные обряды и обычаи, игры и забавы.

14 января в музее-усадьбе Веневитинова запланирован праздник «Святки в усадьбе Веневитиновых». Гости услышат народные песни, примут участие в обрядах, сопровождающих этот зимний праздник, и познакомятся с таинственными историями, записанными ученым-историком Михаилом Веневитиновым.