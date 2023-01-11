На воронежских дорогах заработали 8 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Воронежской области запустили 8 новых стационарных комплексов фото и видео фиксации на дорогах. Они будут регистрировать превышение скорости, неисполнение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Также рискует попасть под штраф водитель, если не остановится перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или решит проехаться по обочине и на встречной полосе, а также развернуться в запрещенном месте.

В департаменте дорожной деятельности региона 11 января рассказали о том, что стационарные комплексы были смонтированы еще в конце декабря. В Воронеже и области их разместили в конкретных местах.

Вот их адреса:

1) В середине Северного моста (в направлении Левого берега),

2) На перекрестке Ворошилова-Матросова,

3) На перекрестке Плехановская-пл. Ленина (рядом с домом №8 по пл. Ленина),

4) На перекрестке Ленинский проспект-Арзамасская,

5) На пересечении улиц Степана Разина, Большая Манежная и Сакко и Ванцетти,

6) На участке 524+000 км автодороги М-4 «Дон» (въезд в село Новая Усмань),

7) На участке 208+850 км автодороги Воронеж-Луганск (Россошь, Ростовское шоссе),

8) На границе с Липецкой областью (10+870 км автодороги М-4 «Дон»-Малая Приваловка).