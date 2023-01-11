Воронежский пенсионер лишился миллиона после общения с аферистами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 января в полицию обратились 14 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных аферистов. В общей сложности потерпевшие лишились более 2,8 миллионов рублей.

Миллион отправил мошенникам 79-летний воронежец. Он поверил лже-полицейскому. Незнакомец по телефону представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что со счета пенсионера хотят снять средства. Пожилой человек испугался, поверил авторитетному человеку «при исполнении» и сделал все по инструкции позвонившего после него «сотрудника банка». И перевел сбережения через терминал на «безопасный счет» - для пресечения доступа третьих лиц.