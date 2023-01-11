Автоинспекторы за каникулы спасли 166 пассажиров автобусов, застрявших на воронежских трассах в морозы

фото 36.мвд.рф

За январские каникулы воронежские автоинспекторы спасли более 160 пассажиров автобусов, застрявших в непогоду на трассах региона.

На 634-м километре «М-4 Дон» у рейсового автобуса, следовавшего из Ростова-на-Дону в Москву, сломался двигатель. В мороз могли замерзнуть 75 пассажиров, но им повезло: автобус на обочине заметили патрулировавшие район автоинспекторы и помогли отправить людей попутным транспортом по маршруту.

На 717-м километре «М-4 Дон» автоинспекторы оказали помощь 40 пассажирам (четверо из них были дети) рейсового автобуса, следовавшего из Ростова-на-Дону по аналогичному маршруту. У него тоже произошла поломка двигателя.

На 752-м километре «М-4 Дон» к автоинспекторам обратился водитель автобуса с 51 пассажиром. В неисправном транспортном средстве не нашлось необходимых инструментов для устранения поломки. Сотрудники полиции остановили несколько грузовых автомобилей и помогли устранить неисправности.