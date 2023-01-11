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НовостиОбщество11 января 2023 8:45

В Воронеже врачи «скорой» спасли пациентку после клинической смерти

Чудесное спасение произошло в Рождество
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из аккаунта Михаила Пестунова

скриншот из аккаунта Михаила Пестунова

Новостью о рождественском чуде поделился в соцсетях врач «скорой помощи» Михаил Пестунов. 7 января он с напарницей Ириной Маньковой спасли жизнь пожилой женщине. Врач опубликовал фото кардиограммы пациентки «до/после», подписав снимок «вот что ток животворящий делает».

- Для понимания: вверху пленка еще мертвой женщины, внизу - уже живой - после эффективной реанимации с использованием дефибриллятора. И это непередаваемое чувство, когда еще минуту назад мертвый человек начинает дышать, - поделился эмоциями медик.

скриншот из аккаунта Михаила Пестунова

скриншот из аккаунта Михаила Пестунова