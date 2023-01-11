Воронежец по ночам снимал колеса с припаркованных во дворах машин

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До пяти лет заключения грозит воронежцу, который по ночам скручивал колеса у припаркованных машин во дворах Северного района. Похожие инциденты полицейские зарегистрировали на улице Лизюкова. Похититель путем откручивания болтов снял колеса с припаркованных «Дэу Нексия» и ВАЗ-217030. Владельцы оценили ущерб в 40 тысяч рублей.

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащей территории, и установили личность злоумышленника, который передвигался на автомобиле ВАЗ-2112. Задержанный 34-летний рецидивист признался, что брал автомобиль у приятеля и ночью курсировал по дворам Северного района, присматривая подходящее транспортное средство, снимал с автомобиля все колеса и отвозил их на реализацию в шиномонтажную мастерскую. При обыске у него изъяли часть похищенного имущества.