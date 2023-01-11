В Воронежской области с 12 января по квартирам и домам будут ходить люди и спрашивать о доходах

С 12 января по 17 февраля в Воронежской области проведут выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Об этом сообщили в Воронежстате.

Предполагают опросить людей в 816 домашних хозяйствах в Воронеже, Борисоглебске, Калаче, Лисках, Нововоронеже, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Новохоперске; в поселках городского типа Анна, Рамони, Нижнем Кисляе и Хохольском; в селах Аннинского, Бобровского, Калачеевского, Каширского, Лискинского, Новоусманского, Новохоперского, Павловского, Россошанского, Семилукского, Таловского, Терновского и Хохольского районов.

Опрос проведут в целях получения информации об уровне бедности населения, а также понимания, увеличился ли разрыв в доходах между богатыми и малоимущими или нет. Также изучат влияние мер социальной поддержки на уровень благосостояния семей. Результаты исследования обещают использовать для разработки и реализации мер демографической и социальной политики, направленных на улучшение жизни людей. Организаторы также уверяют, что полученные сведения будут строго конфиденциальными.

Разговаривать интервьюеры будут с членами семей в возрасте от 16 лет. Чтобы убедиться, что это не мошенники, нужно попросить визитеров предъявить специальные удостоверения и паспорт.

Любую дополнительную информацию об опросе можно получить в Воронежстате по телефонам: +7(473) 255-57-32, 255-74-64.