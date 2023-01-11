В Воронеже в ночном пожаре пострадала пенсионерка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ночью 11 января на пожаре в Северном районе Воронежа пострадала пенсионерка. Огнеборцев вызвали на улицу Лизюкова после полуночи.

- Сообщение о возгорании на ул. Лизюкова, 8 поступило на пульт дежурного в 00.47. Загорелось в четырехкомнатной квартире многоэтажного дома. В комнате площадью 15 кв метров сгорели домашние вещи. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали одного человека. Пожар потушили в 00.56 8 огнеборцев на двух пожарных машинах, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.