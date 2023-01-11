В Воронеже серийный нарушитель ПДД устроил аварию, в результате которой "Ситроен" въехал в ограждение

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Авария с пострадавшим произошла днем 10 января в Советском районе Воронежа. Около 12.50 на проспекте Патриотов столкнулись две иномарки, одна врезалась в ограждение дороги.

По данным полиции, 47-летний водитель «Шкоды», следовавший со стороны ул. Героев Сибиряков в направлении Тепличной, нарушил правила маневрирования и при перестроении из среднего ряда в правый столкнулся с попутным «Ситроен Берлинго». В итоге «Ситроен» врезался в забор, а его 40-летний водитель попал в больницу с травмами.

- Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС установили, что водитель автомобиля «Шкода» в прошедшем году 72 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За 10 января в Воронежской области зарегистрировали 102 ДТП.