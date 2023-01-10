В Воронеже аферист убедил девушку отдать ему 25 тысяч рублей и ювелирные изделия

Потерпевшая в сопровождении злоумышленника подошла к банкомату и перевела на указанный ей номер банковской карты 25 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В декабре 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили, что днем потерпевшая находилась на рынке, расположенном на улице Димитрова. Неожиданно к ней подошел неизвестный и завел непринужденный разговор. В ходе общения мужчина убедил девушку в том, что она должна передать ему свои деньги и ювелирные изделия. Введенная в заблуждение потерпевшая в сопровождении злоумышленника подошла к банкомату и перевела на указанный ей номер банковской карты 25 тысяч рублей. После этого девушка отдала мужчине находящиеся при ней драгоценности, с которыми он скрылся. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого участника преступления. Им оказался 21-летний житель Лискинского района. Задержанный признался в содеянном. У него изъяли похищенные ювелирные изделия. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику, которого поместили в изолятор временного содержания, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.