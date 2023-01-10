В Воронеже на новогодней площади Ленина отменили пропускной режим

Пропускной режим отменили на входе на новогоднюю площадь Ленина в Воронеже. Решение было принято накануне, 9 января. Металлический забор вокруг пространства у памятника Ленину остался, а вот рамки металлодетекторов убрали.

- В настоящее время на площади Ленина продолжается работа по обеспечению общественного правопорядка – работает стационарный пункт охраны, круглосуточно дежурят сотрудники частного охранного предприятия, которые на постоянной основе осуществляют обход и осмотр территории, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, функционируют 23 стационарные камеры видеонаблюдения (часть из них – панорамные), интегрированные в систему «Безопасный город», а также работают 16 дополнительно установленных на срок размещения праздничного оформления.

Как и предыдущие годы, пропускной досмотровый режим осуществлялся сотрудниками частной охранной организации до 8 января – в период организации массовых гуляний на площади Ленина в течение новогодних каникул. По 19 января 2023 года включительно в часы работы площади с 10 до 22 часов желающие могут попасть на площадь Ленина без пропускного режима и досмотровых мероприятий. Территория по периметру огорожена 370 турникетами, которые раздвинуты в одном месте для прохода посетителей. По окончании работы площади ее периметр замыкается до утра.

Стоит отметить, что в случае если на площади Ленина в этот период будут организованы мероприятия с привлечением более широкого круга горожан, организатором будут выставляться рамки металлодетектора и осуществляться досмотр посетителей. Об этом будет сообщаться заранее.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, новогоднюю площадь Ленина в Воронеже за каникулы посетили рекордные 266 тысяч человек.