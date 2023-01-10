В Воронеже «Шевроле» врезался в забор

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 10 января, в 9:30 в Воронеже у дома №2 по улице Жукова 20-летний местный житель, управляя «Шевроле Лачетти», не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и врезался в забор. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области женщина, рулившая иномаркой, врезалась в грузовик.