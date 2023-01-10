Воронежским волонтерам принесли бобра с травмой позвоночника

Фото с сайта Воронежского заповедника, автор - Владимир Пасечный. Фото: Предоставлено

Сотрудники Центра охраны животных «Наша природа» рассказали, что недавно горожане принесли им раненого бобра.

- Такой зверь к нам поступил впервые. Это был крупный бобр с необычной чёрной шерсткой. Его обнаружили в Нагорной дубраве недалеко от Сити-парка «Град», - рассказали волонтеры.

Событие было знаменательным, но исход истории оказался печальным. У пушистого пациента не реагировали задние лапки, а обследование животного выявило серьезную травму позвоночника и сильное повреждение внутренних органов. Помочь бобру было невозможно, поэтому, чтобы животное не страдало, его пришлось усыпить.

Эксперты предположили, что такую серьёзную травму бобр получил по неосторожности: скорее всего, он грыз дерево, и ствол упал прямо на него.

К счастью, другие истории декабря были более благополучными. Зоологи рассказали, что в последний месяц года к ним поступили 24 животных. Кроме бобра, это были пять птиц и 18 летучих мышей.

- Больше всего было поздних кожанов, - говорят сотрудники Центра. – Еще приносили двухцветных кожанов, нетопырей, рыжую вечерницу, змееяда, лебедей, крякву, чомгу, синицу, королька, галку и ворону.

Причем география помощи воронежских зоологов расширилась значительно за пределы региона. Были обращения из Москвы, Курска, Уфы и Батайска.

Из-за большого количества постояльцев Центр обратился к воронежцам с просьбой о пожертвованиях на покупку кормов.