Воронежцу за хранение свыше 1,3 кг конопли грозит до десяти лет тюрьмы

Жителя поселка Грибановского П. будут судить в соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере). Об этом информирует пресс-служба Грибановского райсуда.

По версии следствия, в сентябре 2022 года, П. собрал рядом с местным водоемом верхушечные части и части растений конопли весом не менее 1 кг 362 граммов. Наркотическое средство П. хранил в доме и надворных постройках. Уголовное дело поступило в суд сегодня, 10 января. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до десяти лет тюрьмы.