Воронежская вакансия вошла в число самых высокооплачиваемых в России

Классный шеф-повар может зарабатывать очень прилично. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежская вакансия шеф-повара вошла в число самых высокооплачиваемых в России. Рейтинг наиболее выгодных предложений трудоустройства начала января составили аналитики специализированного портала Работа.ру.

В обязанности шеф-повара входит разработка перечня технологического оборудования и меню, обучение поваров. Кандидат должен иметь опыт работы от четырех лет, быть в курсе стандартов сервиса. Знание европейской, бельгийской и паназиатской кухни, а также трендов в индустрии питания будет преимуществом при рассмотрении кандидатов. Работодатель обещает корпоративное обучение, выплату бонусов и премий.

Столько же готовы платить дерматологу-косметологу в Калуге. Есть и вакансии, где предлагают деньги побольше. От 160 тысяч может зарабатывать ведущий специалист по безопасности дорожного движения в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. В Москве ищут барбера (специалиста по модной стрижке) с зарплатой до 180 000 рублей. Начальнику производства на подшипниковом заводе в Вологде предлагают зарплату от 186 тысяч.

Геодезисту на Сахалине готовы платить до 250 000 рублей. В Кургане ищут инженера по обслуживанию базовых станций сотовой связи, которому предлагают зарплату до 300 тысяч. В Челябинске обещают от 270 000 до 300 000 рублей заместителю главного конструктора по разработке двигателей (турбореактивных и внутреннего сгорания).

В Москве ищут архитектора 1С в производственной области с зарплатой от 300 000 рублей. Ну а лидирует вакансия стоматолога-ортопеда в частной клинике в Санкт-Петербурге. Ему предлагают до 400 тысяч в месяц.