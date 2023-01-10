В Воронеж на Старый Новый год приедет Дед Мороз из Великого Устюга

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеж снова приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Зимний волшебник пробудет в наших краях два дня, чтобы отпраздновать Старый Новый год.

13 января он встретится с талантливыми детьми во дворце Ольденбургских. Там пройдет большая праздничная программа. Ребята узнают о Евгении Ольденбургской, ее имении и новогодних традициях, а также примут участие в тематических мастер-классах и интерактивах. Рамонь связана с рождением новогодних традиций. Владелица имения Евгения Ольденбургская ввела моду на рождественские открытки. Их украшали иллюстрации Репина, Маковского, Бём, Рериха, Васнецова и других известных русских художников. А вырученные средства направлялись на благотворительность. Кстати, вечером этого же дня Дед Мороз примет участие в Рождественском благотворительном вечере, который проходит в Воронеже ежегодно.

А 14 января Дед Мороз примет участие в интерактивной программе на площади Ленина, которая в этом году украшена в стиле эпохи Петра Первого. Ведь именно ему пришла идея перенести празднование Нового года в России с 1 сентября на 1 января. Именно этому и будет посвящен новый спектакль воронежского уличного театра. В новогодней программе также подвижные игры, танцы и загадки от Деда Мороза и его помощников. Начало в 11.00, вход свободный. 0+