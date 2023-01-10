Воронежцев просят пожертвовать на корм диким животным Центра "Наша природа"

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Воронежский центр охраны животных «Наша природа» объявил сбор пожертвований на покупку кормов подопечным. Сейчас в Центре находятся больше 60 летучих мышей, более десятка птиц и несколько млекопитающих.

Волонтеры подсчитали, что на их содержание потребуется 10 000 тараканов, 300 мышей и 10 килограмм сверчков.

Кроме того для лечения животных требуется антибиотик: около 10 пачек Синулокса или его аналога. На покупку кормов и лекарств необходимо около 60 тысяч рублей.

- Как вы понимаете, одним нам такую сумму не осилить, - говорят в Центре «Наша природа». – Поэтому мы будем очень благодарны вашей поддержке. Даже рублей 50 будут отличным вкладом в нашу копилку!

Реквизиты организации можно найти на странице Центра в соцсети «Вконтакте». Там же публикуют отчет о полученных и израсходованных средствах.