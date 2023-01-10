Воронежец Кирюшкин завоевал бронзу на домашнем всероссийском турнире по скалолазанию

Владимир Кирюшкин (справа). Фото пресс-службы ФСР.

Накануне, 9 января, в воронежском спортивном центре «Гран-При» были разыграны комплекты наград в лазании на скорость в рамках всероссийских юношеских соревнований «Рождественский турнир-2023». В категории юниоров бронзовую медаль завоевал Владимир Кирюшкин из Воронежской области. В заключительном забеге он оказался быстрее уральского спортсмена Семена Останина, допустившего срыв. Володя пробежал трассу за 6,412 секунды.

Победу праздновал Максим Рыжов (Свердловская область). В решающем забеге был быстрее Никиты Лозовского (Красноярский край). Отметим, что именно Рыжову Кирюшкин уступил в полуфинале.