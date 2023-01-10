В Воронежской области назначили управляющего отделением Социального фонда России

Михаил Шапошников. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 10 января, губернатор Александр Гусев встретился с возглавившим региональное отделение Социального фонда России Михаилом Шапошниковым. Напомним, новая структура образовалась недавно в результате объединения двух фондов: Пенсионного и социального страхования. Цель ее создания – упрощение оформления процедуры выплат. Для получателей денег ничего не изменится. Пособия и пенсии им будут доставлять в привычные сроки. При возникновении каких-либо вопросов или проблем обращаться надо по прежним адресам.

Бывшие руководители соответствующих структур Александр Меркулов, 3 января отпраздновавший свое 70-летие, и Юрий Остапенко, стали заместителями Шапошникова.

Справка «КП»

Михаил Шапошников родился 16 октября 1976 года в поселке Ольховатка, Воронежской области. В 1998 году окончил Воронежский аграрный университет им. Глинки. С 1998 по 2001 год работал в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по Ольховатскому району.

С 2001 по 2017 год Шапошников работал начальником управлении Пенсионного фонда РФ по Ольховатскому району. С 2017 по 2021-й трудился на аналогичной должности в Россошанском районе.

С сентября 2021-го по декабрь 2022 года работал заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Воронежской области.