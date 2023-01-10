В Воронеже будут судить саратовца, который убил собутыльника

Максимальное наказание по инкриминируемой статье - до 15 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнему уроженцу Саратовской области грозит до 15 лет тюрьмы в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствием установлено, что в период с 21 по 24 июля 2022 года обвиняемый находился на улице Южно-Моравской в Воронеже в квартире 66-летнего местного жителя, с которым случайно познакомился на улице. Во время совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт из-за того, что хозяин не хотел скидываться на покупку алкоголя.

В ходе ссоры гость стал избивать пенсионера, нанеся ему руками и деревянной тростью многочисленные удары по жизненно важным органам. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, а нападавший покинул квартиру. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала внутричерепная травма.

Через некоторое время злоумышленника, ранее судимого за имущественные преступления и незаконное проникновение в жилище, задержали стражи порядка. Любопытно, что на первоначальном этапе расследования обвиняемый сознался в содеянном, но в последующем отрицал вину. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.