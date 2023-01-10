Жительница Воронежа потеряла более 130 тысяч рублей, пытаясь продать дубленку

9 января воронежские стражи порядка зафиксировали семь сообщений о фактах хищения денег с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 9 января, 30-летняя жительница Воронежа обратилась за помощью в полицию после совершенного обмана в ходе финансовой сделки в интернете. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили, что на одном из сайтов потерпевшая разместила объявление о продаже дубленки. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который захотел приобрести товар. Лжепокупатель сообщил о готовности перевести деньги на банковскую карту заявительницы. Вовремя общения со злоумышленником женщина сообщила ему персональные данные банковской карты и пароли из смс-сообщений, поступивших на ее мобильный телефон. Воспользовавшись конфиденциальной информацией, мошенник через мобильный банк получил доступ к расчетному счету потерпевшей и похитил у нее более 130 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано восемь сообщений о совершенных мошенничествах, а также семь сообщений о фактах хищения денег с банковских карт. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям региона сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и бдительно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.