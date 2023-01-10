Коронавирус в Воронежской области на утро 10 января: 20 человек заболели, никто не умер

Хотя коронавирус отступает, грипп и ОРВИ никуда не делись. Поэтому в общественных местах маски все же лучше надевать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро вторника, 10 января, в Воронежской области заразились еще 20 человек, 11 из них попали в больницы. Примерно столько же заболели по данным на начало дня 9 января – 21. Всего же за время начала эпидемии коронавирусом заразились 471 008 жителей Воронежской области.

Снова никто не умер. Последний смертельный случай от ковидных осложнений был зарегистрирован на утро 2 января. Жертв коронавируса в Воронежской области по-прежнему 8 601.

Еще 38 человек выздоровели. На утро 9 января победивших ковид было меньше – 29. Всего справились с опасной заразой уже 461 918 наших земляков.