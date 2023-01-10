В Воронеже мэр заявил о том, что новый собачий приют должны построить к лету 2023 года

Таким планируют сделать здание нового собачьего приюта. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале сообщил о планах по завершению проблемной стройки. Собачий приют на улице Балашовской, 29/1, на который выделили 117 млн рублей, должны были сдать не позже 20 декабря 2022 года. Однако пока до завершения строительства далеко. Подрядчик жалуется на финансовые проблемы, а в мэрии уже задумываются о расторжении контракта.

Вадим Кстенин заявил, что собачий приют должны достроить летом. Мэр заявил, что поручил актуализировать графики работ и предоставить ему их в ближайшие дни. При этом он не исключил, что придется лично выезжать на место строительства для «разбора полетов».

Напомним, приют будет представлять собой несколько зданий с вольерами, медицинскими помещениями, а также огороженную площадку для выгула животных. По проекту, он рассчитан на одновременный прием 250 собак - 176 крупных и 74 мелких. Там братьев наших меньших будут вакцинировать, лечить, стерилизовать, а потом искать им новых владельцев или возвращать в привычную среду обитания, то есть, туда, где их поймали.